So stellt sich einem Anlagenbetreiber z.B. die Frage, wie mit aneinandergereihten Stahlgitterrosten einer Länge von 80?m in der Ex-Zone 1 umzugehen ist. Da in diesem Bereich viele elektronische Geräte errichtet sind, könnte auch ein Funktionspotentialausgleich notwendig sein.

Grundlegendes zum Funktionspotentialausgleich

Es gibt etliche Gründe, die für die Errichtung eines Funktionspotentialausgleichs an derartigen Stahlgitterrosten im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 1 sprechen könnten. Für eine konkrete Prüfung des jeweiligen Einzelfalls sollte daher auf die existierenden Normen - zum Beispiel der Informationstechnik und Telekommunikation - zurückgegriffen werden. Verwiesen werden soll in diesem Zusammenhang auf DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310):2017-02 »Telekommunikationstechnische Potentialausgleichsanlagen für Gebäude und andere Strukturen«. In dieser Norm finden sich konkrete Anforderungen an den Funktionspotentialausgleich in Anlagen der Telekommunikation und viele andere nützliche Verweise (Bild).

Der Funktionspotentialausgleich erfüllt verschiedene Aufgaben. Die Anforderungen richten sich nach der Funktionsweise der anzuschließenden Geräte. Im Grunde zielt der Funktionspotentialausgleich in Verbindung mit einer Funktionserdung auf eine Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit ab, d.?h.:

Vermeidung von Störspannungen durch Begrenzung von Spannungsfällen auf den Ableitungen der Störströme,

Herstellung eines gemeinsamen Bezugspotentials für Signalspannungen und Abschirmungen und

Erdung von Antennen, Funkgeräten.

Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit kommen allerdings in der Regel erst bei Frequenzen oberhalb von 10?MHz zum Tragen.

Betrachtung wichtiger Normen zum Thema

Möglicherweise reicht schon der in explosionsgefährdeten Bereichen nach DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1): 2014 »Explosionsgefährdete Bereiche -Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen« geforderte Schutzpotentialausgleich aus. Alle sonstigen Anforderungen an einen geforderten Funktionspotentialausgleich müssen mindestens die nachstehenden für explosionsgeschützte Anlagen geltende Anforderungen erfüllen, da der Funktionspotentialausgleich gleichzeitig in einem explosionsgefährdeten Bereich der Zone 1 liegt. Damit ist ein kombinierter Potentialausgleich auszuführen, in dem die Anforderungen des Schutzpotentialausgleichs Vorrang haben.

In Zone 1 ist ebenfalls ein Blitzschutz erforderlich, so dass hierfür noch die Norm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) »Blitzschutz -Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen Abschnitt 6.2« sowie speziell das zugehörige Beiblatt 2, Abschnitt 5 einzuhalten ist. Für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 ist danach ein Blitzschutz des Gefährdungspegels (LPL) II mit der Blitzschutzklasse II gefordert. Abschnitt 6.2 der Norm gibt in den Tabellen 8 und 9 Querschnittsangaben für den Blitzschutzpotentialausgleich für metallene Installationen.

Abschnitt 6.4.1 der Norm DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1): 2014 fordert grundsätzlich für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen einen Potentialausgleich. Dieser ist in Ex-Bereichen als zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich zu verstehen. Bei TN-, TT- und IT-Systemen müssen alle Körper elektrischer Betriebsmittel und fremde leitfähige Teile an das Potentialausgleichssystem angeschlossen werden ...

