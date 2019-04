Chaos, Kontrollversagen, Korruption - Bilfinger-Chef Tom Blades sagt, wie es nach Jahren des Niedergangs wieder aufwärtsgehen soll.

WirtschaftsWoche: Herr Blades, kaum ein deutscher Konzern ist so abgestürzt wie Bilfinger. Fällt er immer noch, oder ist der Boden erreicht?Tom Blades: Wir stehen auf einem festen Fundament. Es ist bekannt, dass wir sehr turbulente Zeiten hatten, seit einigen Jahren sind wir aber auf dem richtigen Weg. Das Unternehmen hat sich stabilisiert, das merkt man überall - bei Mitarbeitern, Kunden und Aktionären.

Wirklich? Bilfinger hat im vergangenen Jahr Verlust gemacht, der Aktienkurs ist deutlich gefallen.Der Verlust hat sich deutlich reduziert, ohne Sondereffekte hätten wir einen Gewinn erzielt. Und der Kurs war stark durch die Schwankungen des Ölpreises geprägt. Wir halten aber, was wir mit unserer Strategie 2020 versprochen haben. So werden wir der Hauptversammlung vorschlagen, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende zu zahlen.

Viele halten Bilfinger immer noch für ein Bauunternehmen. Was hat das mit dem Ölpreis zu tun?Meine Vorgänger haben vor Jahren eine neue Richtung eingeschlagen. Bilfinger ist schon lange kein Baukonzern mehr, sondern ein moderner Industriedienstleister. Wir sorgen dafür, dass die Anlagen unserer Kunden überall auf der Welt effizient, emissionsarm und reibungslos laufen.

Aus heutiger Sicht war der Wandel keine gute Idee. Statt vom Bauboom zu profitieren, hängen Sie nun von stark schwankenden Rohstoffpreisen ab.Das sehe ich anders. Industrieanlagen werden weltweit älter und komplexer - und ihre Zahl steigt. Der Bedarf für unsere Dienstleistungen ist da und wächst durch die Entwicklung hin zur Industrie 4.0 weiter. Und wir hängen nicht so stark vom Öl- und Gasgeschäft ab. Energie und Versorgung spielen für uns eine ähnlich große Rolle, Chemie und Petrochemie sogar eine deutlich größere.

Sie dürfen ruhig ehrlich sein. Das Geschäft mit Baudienstleistungen haben Sie nur deshalb an den Finanzinvestor EQT verkauft, weil der aktivistische Aktionär Cevian das so wollte. Das wird immer wieder behauptet, ist aber falsch. Ohne den Verkauf des Geschäfts hätten wir vermutlich wenig Geld gehabt, um Durststrecken zu überstehen und den Konzern wie geplant zu strukturieren und neu auszurichten. Cevian hat unsere Strategie von Anfang an unterstützt. Übrigens sind wir bei einem Weiterverkauf des erwähnten Geschäfts am möglichen Veräußerungsgewinn ...

