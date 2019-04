Aktien aus dem Bankensektor waren auch am Montag europaweit an den Börsen gefragt. Die Titel der Deutschen Bank +1,51% kletterten im Dax +0,22% bis zum Mittag um fast zwei Prozent, jene der Commerzbank +1,87% im MDax +0,53% um 2,5 Prozent, ohne dass es kursbewegende Nachrichten in puncto Fusionsgespräche der beiden Frankfurter Finanzhäuser gab. Dabei hat der Preis einer CoBank-Aktie den der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...