"Zwar puffert die vorhandene Auftragsreichweite von durchschnittlich 8,5 Monaten die Produktion in den ersten Monaten des laufenden Jahres noch gut ab", erklärte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker, allerdings "ebbt die Konjunkturdynamik ab, sowohl im Aus-, als auch im Inland. Und die politisch verursachten Risiken auf wichtigen Absatzmärkten zeigen Wirkung, ohne dass Lösungen in Sicht sind", warnte er. Daher senkt der VDMA seine Produktionsprognose für 2019 von bisher real plus 2 auf plus 1 %.

Mit einem abermaligen Zuwachs der Beschäftigten um 33000 auf 1,065 Millionen Menschen (in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern) sowie etwa 1,3 Millionen Erwerbstätigen insgesamt bleibe der Maschinenbau auch weiterhin der größte industrielle Arbeitgeber im Land.

Gründe für die schlechte Progonose seien Handelsstreitigkeiten zwischen den großen Wirtschaftsblöcken sowie Dispute über Zölle und andere Handelshemmnisse. Diese verunsicherten die Marktteilnehmer zunehmend und dämpften die Investitionslaune, was sich inzwischen auch in den Geschäften des Maschinenbaus niederschlage.

Exportquote erreicht 79 %

Die Bedeutung von Export und freien Marktzugängen ist für die Maschinenbauer aus Deutschland im vergangenen Jahr nochmals leicht gestiegen. 2018 erreichte die Branche eine Exportquote ...

