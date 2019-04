++ Schwacher Start in den europäischen Handel nach starken Zuwächsen in der vergangenen Woche ++ Deutsche Banken leiden unter mangelnder Rentabilität ++ Wird spanischer IBEX (SPA35) auf Anstiege am inländischen Anleihemarkt reagieren? ++ Deutsche Bank steigt nach Bemerkungen der Aufsichtsbehörden ++SCHWACHER START IN DEN EUROPÄISCHEN HANDELDie neue Handelswoche begann in Europa in ruhiger optimistischer Stimmung. Zu Beginn der Sitzung wurden an den meisten europäischen Aktienmärkten Gewinne erzielt. Sie waren jedoch nicht so groß wie die, die wir während der asiatischen Handelszeiten beobachten konnten. Die Stimmung in Asien wurde vor allem durch gute chinesische Daten sowie positive Äußerungen des US-Finanzministers Steven Mnuchin positiv beeinflusst. Mnuchin sagte, dass die ...

