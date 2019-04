Die Brexit-Unsicherheit läßt grüßen: Der Londoner AIM-Market, ursprünglich einer der lebhaftesten KMU-IPO-Segmente überhaupt, hat einen scharfen Einbruch erlitten. Nur ein Unternehmen wählte im Q1 den AIM aus, verglichen mit neun im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die März-Zahlen waren der niedrigste Stand an Börsengängen seit dem 1. Quartal 2009.Noch ein IPO in der Schweiz: Zu Alcon, Medacta und Stadler, die heuer bereits an die SIX gingen, könnte sich bald auch Selecta hinzugesellen. Der grösste europäische Snackautomaten-Betreiber bereitet Medienberichten zufolge eine Rückkehr an die Schweizer Börse vor. Die 1957 gegründete Selecta kam bereits 1997 an die Schweizer Börse und wurde 2001 vom ...

