JPMorgan Chase & Co. - Aktie nach Zahlen auf Jahreshoch

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Am Freitag hat die US-Großbank JPMorgan Zahlen vorgelegt und durchaus positiv überrascht, die Aktie legte zugleich auf ein frisches Jahreshoch zu. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Branchenkollegen in der neuen Woche schlagen werden. Am Montag legen Goldman Sachs und die Citigroup Zahlen vor, einen Tag später folgt die Bank of America.

Fundamental: Die größte US-Bank JPMorgan bleibt mit einem frischen Rekordergebnis im ersten Quartal auf Erfolgskurs. Die Bank verdiente mehr als 9,0 Mrd. US-Dollar, der Überschuss konnte in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle um 5,0 Prozent auf 9,2 Mrd. US-Dollar gesteigert werden, wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte. Sollten die anderen US-Banken und Firmen die deutlich gesunkenen Markterwartungen ebenfalls übertreffen, würde das helfen, die jüngste Aktienrally zu untermauern.

Technisch: Mit dem Kurssprung über den gleitenden Durchschnitt EMA 200 (rote Linie) bei 106,21 US-Dollar direkt an den Horizontalwiderstand von 112,60 US-Dollar dürfte bei JPMorgan zunächst die Luft etwas dünner werden. Erst, wenn es gelingen sollte, die Verlaufshochs aus November letzten Jahres bei 112,60 US-Dollar zu überwinden, kann tatsächlich weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt werden. Der Kurssprung vom Freitag ist zwar eine beeindruckende Fortsetzung der Erholungsbewegung seit Ende Dezember, allerdings dürfte diese nicht ohne Rücksetzer in gewohnter Form weiterlaufen. Trotzdem kann sich ein Long-Investment unter bestimmten Voraussetzungen durchaus noch lohnen.

Kaufsignal abwarten

Für einen erfolgreichen Test der Jahreshochs aus 2018 bei 119,33 US-Dollar müsste das Wertpapier der US-Großbank JPMorgan mindestens über das Niveau von 112,60 US-Dollar zulegen. Nur dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Lauf in Richtung 116,50, darüber sogar an die Jahreshochs aus 2018 bei 119,33 US-Dollar merklich an und kann für den Aufbau eines Long-Investments herangezogen werden.

Zunächst einmal ist jedoch eine volatile Seitwärtsbewegung in der Karwoche zu erwarten, die sich zwischen den Marken von grob 108,00 und 111,85 US-Dollar abspielen dürfte. Sollte JPMorgan hingegen unter das Niveau von glatt 106,00 US-Dollar abrutschen, bestünde die Möglichkeit eines baldigen Tests der Marke von 102,00 US-Dollar. Aber selbst dieses Szenario wäre noch im Rahmen der diesjährigen mittleren Handelsspanne einzuordnen. Kursabgaben unter das runde Niveau von 100,00 US-Dollar nähren hingegen die Annahme auf einen Rückläufer in Richtung 98,09 US-Dollar.

Widerstände: 111,85; 112,60; 113,35; 114,95; 115,78; 116,81US-Dollar

Unterstützungen: 110,00; 108,88; 108,40; 106,73; 106,21; 104,18 US-Dollar

JPMorgan in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2018 - 15.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US46625H1005

JPMorgan in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.03.2013 - 15.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005

Investmentmöglichkeiten

