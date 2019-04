Dow Jones - Bislang wunderbar im Plan

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Äußerst zäh verlief der Handel in der Vorwoche im Dow Jones Industrial Average, zumindest bis zum Freitag. Denn zum Wochenschluss sorgten positive Wirtschaftsdaten aus China und Ergebnisse der beiden US-Großbanken JPMorgan Chase und Wells Fargo, die über den Markterwartungen, lagen, für eine Wiederbelebung und einen Kurssprung im Index. Ein Wermutstropfen bleibt aber: Der Index markierte kein neues Hoch. Da der bisherige Prognosepfeil im Tageschart sich mehr als sehen lassen kann, wird an diesem auch festgehalten. Demzufolge besitzt der Index über der Unterstützungszone zwischen 26.155 und 26.110 Punkten weiterhin die Chance, die Marke von 26.600 Punkten zu erreichen. Die Voraussetzung hierfür wäre allerdings, dass der Dow Jones Industrial Average auch das Hoch bei 26.487 Punkten überbieten kann. Mit Goldman Sachs meldete vorbörslich ein weiterer Bankentitel und zugleich ein Schwergewicht im Index Quartalszahlen. Diese Aktie sollten Trader heute folglich in Verbindung mit dem Index verstärkt im Auge behalten.

Unterbietet der Index wider Erwarten die Tiefs aus der Vorwoche, käme das an dieser Stelle bereits mehrfach beschriebene Gap bei 25.949 Punkten ins Spiel. Aktuell verläuft dort auch der überschrittene kurzfristige Abwärtstrend und bietet Unterstützung. Erst wenn diese Marke fällt, werden Kurse im Bereich um 25.500 Punkte wieder ein Thema.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.01.2019 - 12.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 12.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX7S40 44,79 21.350,00 5,23 28.06.2019 Dow Jones Index HX7RRM 28,97 23.150,00 8,09 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.04.2019; 14:08 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX81HB 30,91 29.900,00 7,54 28.06.2019 DowJones Index HX7R4H 15,13 28.100,00 15,37 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.04.2019; 14:10 Uhr

