Zu Beginn der neuen Handelswoche veröffentlichte Biofrontera neue Zahlen. Und zwar geht es um die ungeprüften, vorläufigen Umsätze des 1. Quartals 2019. Dieser lag laut Biofrontera bei etwa 6,8 Mio. Euro. Dies soll ein Plus von beachtlichen 46% gewesen sein - als Wachstum bei den "reinen Produktumsätzen" wird ein Wert von ca. +48% genannt. Was demnach auffällig war: Im 1. Quartal 2019 stieg der Umsatz auch gegenüber dem Vorquartal (also nicht nur gegenüber dem Vorjahresquartal). Und das, "obwohl ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...