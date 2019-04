Schaltbau Holding AG: Spanische Schaltbau-Tochter Sepsa stellt Antrag auf Liquidation, zugleich legt Medha ein Angebot zum Erwerb der wesentlichen Vermögensgegenstände und zur Fortführung des operativen Geschäfts von Sepsa vor DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Schaltbau Holding AG: Spanische Schaltbau-Tochter Sepsa stellt Antrag auf Liquidation, zugleich legt Medha ein Angebot zum Erwerb der wesentlichen Vermögensgegenstände und zur Fortführung des operativen Geschäfts von Sepsa vor 15.04.2019 / 16:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 15. April 2019. Nachdem die Schaltbau Holding AG ("Schaltbau") ihre spanische Tochtergesellschaft Albatros S.L.U. ("Sepsa") im November 2017 zum Verkauf gestellt hatte, wurde von Sepsa heute ein Antrag auf Liquidation eingereicht, der sich aus der gegenwärtigen finanziellen Situation des Unternehmens ergeben hat. Zugleich hat der indische Bahnzullieferer Medha Servo Drives Pvt. Ltd. ("Medha") ein Angebot vorgelegt, die wesentlichen Vermögensgegenstände von Sepsa aus der Liquidationsmasse zu erwerben, um das Sepsa-Geschäft damit fortzuführen. Die vorgeschlagene Transaktion wird von den Arbeitnehmern von den wesentlichen Kunden von Sepsa befürwortet, bedarf aber der Zustimmung des Liquidationsgerichts. Der Geschäftsbetrieb von Sepsa soll während des Liquidationsverfahrens und nach Erwerb der Vermögensgegenstände durch Medha fortgesetzt werden. Wie bereits mitgeteilt hat Schaltbau verschiedene Bürgschaften zu Gunsten von Kunden, Banken und Lieferanten von Sepsa ausgereicht. Das Risiko darauf beläuft sich auf etwa EUR 8 Mio. Eine Fortführung des operativen Geschäfts von Sepsa würde das Risiko der Inanspruchnahme aus diesen Bürgschaften reduzieren. Eine präzise Abschätzung des möglichen Umfangs der Inanspruchnahme ist derzeit noch nicht möglich. Darüber hinaus gehende Ergebniseffekte für die Schaltbau-Gruppe werden aus der Einleitung des Liquidationsverfahrens nicht erwartet. Kontakt Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de Über Schaltbau Die Schaltbau-Gruppe gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode und Pintsch entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische Lösungen für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Das Portfolio umfasst u. a. Hoch- und Niederspannungskomponenten, Tür- und Zustiegssysteme, Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, komplette Bahnübergänge sowie Rangier- und Signaltechnik. Innovative Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere in der Verkehrstechnik und bei industriellen Anwendungen mit Gleichstrom-Schalttechnik in Zukunftsmärkten wie New Energy, E-Mobility, DC-Industry und Smart Building. Disclaimer Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 15.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 800211 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 800211 15.04.2019 ISIN DE000A2NBTL2 AXC0205 2019-04-15/16:42