++ Rund 30 Aktien des S&P 500 haben bereits ihre Berichte für Q1 2019 veröffentlicht ++ Erstmaliger Rückgang der Erträge auf Indexniveau seit dem zweiten Quartal 2016 erwartet ++ Prognosen deuten auf langsamste Umsatzwachstum seit Q3 2016 hin ++ US-Banken erzielen höhere Erträge als erwartet ++ 26 der 30 Dow-Jones-Aktien werden bis Ende April ihre Ergebnisse präsentiert haben ++Wir sind bereits mehr als zwei Wochen im neuen Quartal und die Berichtssaison der Wall Street hat gerade erst begonnen. Große US-Banken, wie JP Morgan (JPM.US / ISIN: US46625H1005) oder Wells Fargo (WFC.US / ISIN: US9497461015), starteten den Marathon am Freitag mit der Veröffentlichung ihrer Berichte. Die Gewinnschätzungen sind diesmal jedoch deutlich negativer als in den Vorquartalen. In dieser kurzen Analyse werden wir einen Blick darauf werfen, welche Erwartungen die Märkte an die Berichtssaison der Wall Street im ersten Quartal 2019 stellen. Der US-Aktienmarkt erholt sich weiter. Der S&P 500 (US500) ist 2019 bereits um mehr als 15% gestiegen und nähert sich seinem Allzeithoch. Die Ergebnisse zur Ertragslage dürften einen großen Einfluss auf die Bewertungen haben. Positiv ist jedoch, dass die meisten der bereits veröffentlichten Berichte über den Erwartungen lagen. Quelle: xStation 5 GUTES QUARTAL FÜR DEN US-AKTIENMARKTEs ist schon eine Weile her, dass an der US-Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...