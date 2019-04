Das Finanzministerium weist die Berechnung über den starken Steuer-Anstieg zurück. Nach Bayern fordert Hamburg Rücksicht auf die "besondere Situation".

Die Kommunen wollen nach Angaben des Deutschen Städtetages durch die Grundsteuerreform nicht ihre Steuereinnahmen erhöhen. "Bund, Länder und Kommunen haben gemeinsam das klare Ziel, dass die Reform der Grundsteuer aufkommensneutral sein wird", sagte Verena Göppert, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

"Die Kommunen sind bereit, ihre Hebesätze so anzupassen, dass das Grundsteueraufkommen in etwa gleich hoch bleibt." Zuvor hatte das Bundesfinanzministerium an die Kommunen appelliert, dies zuzusagen. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte, man werde eine mögliche Mehrbelastung von Metropolen durch die Steuerreform von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) genau prüfen.

Auslöser der Debatte sind Berechnungen der Eigentümer-Organisation Haus&Grund, nach der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...