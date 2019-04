Aixtron Aktie: Durchbruch

Aixtron konnte am Freitag einen Aufschlag von 6,7 % für sich verbuchen. Einer der größten Gewinne unter den wichtigen Aktien am deutschen Markt. Zudem zeigt sich dabei, dass der Wert wieder in besserer Verfassung als in den Wochen und Monaten zuvor ist, so die Kritiker der Aktie. Denn:

Aixtron ist nach wie vor im Abwärtstrend. Nur hat diese Trendbewegung massiv nachgelassen. Der große Sprung gelang allerdings tatsächlich erst am Freitag. In den vier Wochen zuvor ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...