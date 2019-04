In einem eher ruhigen US-Markt hat die AMD-Aktie am Montag erneut an Wert verloren. Um fast drei Prozent ging es mit dem Chip- und Grafikkartenspezialisten zunächst nach unten auf unter 24 Euro. Nach ihrem fulminanten Aufstieg seit dem Jahreswechsel haben die Papiere von AMD in der zurückliegenden Woche somit fast acht Prozent eingebüßt. Dass Medien am Wochenende äußerst Erfreuliches zu berichten hatten, half der Aktie irgendwie nicht auf die Sprünge.

Höhere Instanz erkennt Patente wieder an

Im ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...