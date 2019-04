Die Aktie von ProSiebenSat. 1 musste in diesem Jahr schon einige Rückschläge verkraften, doch seit dem letzten Tief bei 12,66 Euro (am 28. März) scheint es wieder aufwärts zu gehen. Der Kurs hat sich seitdem um gut 14 Prozent verteuert und schaffte auch zum Auftakt in die neue Woche einen Tagesgewinn. Es ging um 1,7 Prozent nach oben. Allerdings entstand dabei eine Kerze, die etwas zur Vorsicht mahnt. Die Aktie eröffnete Gap-up bei 14,80 Euro, beendete den Handel aber tiefer bei 14,63 Euro. Im ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...