München (pta036/15.04.2019/23:16) - Die Barkapitalerhöhung der mic AG-Beteiligung micData AG konnte vollständig bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert werden. Nach dem Ende der Bezugsfrist am 11.04.2019 und anschließender Privatplatzierung ist die Kapitalerhöhung überzeichnet.



Von den 922.500 neuen Aktien, die zu einem Betrag von EUR 1,02 je Aktie ausgegeben werden, wurden im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts der Aktionäre etwa 30% der Aktien bezogen. Für die verbleibenden 70% der neuen Aktien konnte reges Interesse bei einer Vielzahl von Investoren geweckt werden.



Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B



Aussender: mic AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Empl Tel.: +49 89 244192 200 E-Mail: info@mic-ag.eu Website: www.mic-ag.eu



ISIN(s): DE000A0KF6S5 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Lang & Schwarz, Baader Bank, Quotrix, Gettex



