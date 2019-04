In den USA stellen sich die großen Online-Kreditgeber auf eine Rezession ein und bemühen sich, ihre Risiken zu reduzieren.

Online-Kreditgeber in den USA, wie LendingClub, Kabbage und Avant bereiten sich auf den ersten wirtschaftlichen Abschwung in der Branche seit Jahren vor. Die digitalen Kreditgeber waren nach der Großen Rezession von 2008 entstanden. Nun könnte ein erneuter Wirtschaftsabschwung zu Kreditausfällen, Liquiditätsengpässen und höheren Finanzierungskosten führen und die Geschäftsmodelle der relativ jungen Branche auf die Probe stellen. Im Gegensatz zu den traditionellen Banken, die tendenziell günstigere und stabilere Einlagen haben, sind Online-Kreditgeber auf Marktfinanzierungen angewiesen, die in Zeiten von finanziellem Stress schwerer zu gewährleisten sind. Ihre Methoden der Risikobewertung umfassen häufig auch die Analyse von Daten, die bei Banken weniger Beachtung finden, wie zum Beispiel das Bildungsniveau von Kreditnehmern. Die neuen Plattformen sehen dies als Stärke, müssen aber die Effektivität dieser Methoden in Krisenzeiten noch unter Beweis stellen....

