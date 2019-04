Hohe Rendite, geringes Risiko, wenig Arbeitsaufwand: Garagen können die ideale Geldanlage sein. Auf der Suche nach dem richtigen Objekt müssen Anleger aber manchmal kreativ sein.

Umgeben von 22 Garagen bringt Dietmar Eickelkamp seinen grauen Passat zum Stehen. In Dorsten regnet es. Auf der Rückbank tapst unruhig ein Schäfer-Mischling hin und her - an der Windschutzscheibe geben quietschende Scheibenwischer den Takt vor. Das Lüftungsgebläse knattert, es riecht nach nassem Hund. Der Vierbeiner scharrt mit der Pfote an der gepolsterten Innenverkleidung der Seitentür. "Ey, Mucki, wann schnallst du es endlich", pfeift Eickelkamp das Tier zurück. "Wir steigen hier nicht aus."

Einen trockenen Stellplatz für seinen alten Benziner hat der 57-jährige Privatier nicht. Dabei ist er Eigentümer des Garagenhofes. Doch die Garagen vermietet er lieber - an die Bewohner der angrenzenden Einfamilienhäuser. Zwischen 35 und 50 Euro verlangt er für eine Monatsmiete, der gesamte Komplex beschert ihm etwa 900 Euro im Monat. Welche Rendite er mit dem zu D-Mark-Zeiten erstandenen Hof einspielt? Eickelkamp hat nie nachgerechnet. "Das ist mir zu kompliziert", sagt er und grinst. "Jedenfalls hoch genug, dass ich mir im Laufe der Jahre 61 weitere Garagen gekauft habe."

Eickelkamp verfolgt eine lukrative Strategie. Garagenvermietung mag für viele exotisch klingen, unter Immobilienexperten aber gilt sie als sehr profitabel. "Die Renditen auf Stellplätze liegen seit Jahren höher als am Wohnungs- oder Häusermarkt, und die Preise haben sich auch in Krisenzeiten stabil entwickelt", sagt Christoph Gerlinger, Bewertungsspezialist des Immobiliendienstleisters Knight Frank Deutschland. Drei bis sechs Prozent Rendite hält er für realistisch.

Während Deutschland über hohe Wohnungsmieten und die Enteignung von Wohnungsunternehmen diskutiert, erregt der Markt für Garagen kaum Aufmerksamkeit. Dabei müssen Autofahrer in den Großstädten tief in die Tasche greifen: Mit fast 100 Euro Monatsmiete im stadtweiten Durchschnitt sind Garagenplätze in Stuttgart am teuersten, ergab eine Auswertung des Internetportals Immowelt. 40 bis 50 Euro waren es an günstigeren Orten wie Dresden, Leipzig, Dortmund und Hannover.

Wenige Privatleute kommen auf die Idee, einen Stellplatz nicht zu mieten, sondern zu vermieten - trotz der hohen Profite. "Der Kauf einer Garage ist unglamourös", sagt Gerlinger. "Wer Geld hat, vermietet lieber eine schick möblierte Eigentumswohnung statt kahler Parkplätze."Dabei sind Garagen für Einsteiger attraktiv. Anders als bei Haus oder Wohnung können sie schon mit ein paar Tausend Euro loslegen. Lange Kündigungsfristen? Lästige Nebenkostenabrechnungen? Mietpreisbremse? Nichts davon. Es gilt Gewerbemietrecht. Nicht mal Mietpreisspiegel gibt es.

Erst testen, dann kaufen

Das erhöht die Gewinnchance, macht den Markt aber undurchsichtig. "Da die Eigentümer an keinerlei Preise gebunden sind und ihre Plätze meist privat handeln, ist es schwer, konkrete Marktdaten zu erheben", sagt Roland Hustert, Geschäftsführer der LBS Immobilien NordWest. Die von Dauerparkern gezahlten Mieten in umliegenden Parkhäusern oder Tiefgaragen geben nur begrenzt Aufschluss. Entscheidend für Angebot ...

