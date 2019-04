Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.1COV: Covestro am 15.4. -4,19%, Volumen 90% normaler Tage , ANN: Vonovia SE am 15.4. -1,65%, Volumen 141% normaler Tage , DB1: Deutsche Boerse am 15.4. -1,44%, Volumen 136% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 15.4. 1,66%, Volumen 108% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 15.4. 1,82%, Volumen 96% normaler Tage , WDI: Wirecard am 15.4. 3,12%, Volumen 52% normaler Tage , DAX: +0,17% Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 113.850 3.13% ThyssenKrupp TKA_DE 12.880 1.82% Lufthansa LHA 22.080 1.66% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...