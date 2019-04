Zürich (awp) - Die Augenheilmittelfirma Alcon meldet zwei Grossaktionäre. Der US-Vermögensverwalter Blackrock sowie der US-Investmentmanager Capital Group halten gemäss Beteiligungsmeldungen der Schweizer Börse SIX, die am Dienstag aufgeschaltet wurden, einen Anteil von 5,37 bzw. 4,69 Prozent an Alcon. Blackrock hält laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...