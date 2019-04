Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Züblin hat einen Miteigentumsanteil an einer Büro- und Detailhandelsliegenschaft in Zürich-Oerlikon gekauft. Aus dem Anteil erhält Züblin jährliche Mietzinseinnahmen in Höhe von 1,1 Millionen Franken, was rund 12 Prozent der gesamten Mieterträge der Gesellschaft entspricht. Die ...

