Deutsche Autobauer setzen auf schnelle Erholung in China Lufthansa mit deutlichem Verlust im ersten Quartal - Adjusted EBIT -336 Mio Euro - Prognose bleibt Morphosys -Antikörper wird in weiterer Indikation getestet - Meilensteinzahlung Mutares AG - Konzernumsatz von EUR 865,1 Mio. und Profitabilität von EUR 4,5 Mio.(Adjusted EBITDA) bestätigt Audi will seine Entwicklungsdienstleister CSI und PSW verkaufen, Automobilwoche Baumot Group verzeichnet dynamische Auftragsentwicklung bei der Busnachrüstung in UK Wirecard erweitert Zusammenarbeit mit O2 , um noch mehr europäischen Händlern mPOS-Lösungen anzubieten Zalando erwartet bereinigtes EBIT im ersten Quartal 2019 über Konsensus Novartis -Mittel Brolucizumab erhält von der FDA den Priority ...

