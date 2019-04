Tagesausblick: DAX über 12.000 Punkte. K+S, Rocket Internet und Netflix im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte gingen mehrheitlich fester in die neue Handelswoche. Dabei gelang dem DAX der Anstieg über die Marke von 12.000 Punkten. Unterstützung fand der Markt unter anderem durch gute Unternehmenszahlen aus den USA. Von Euphorie ist jedoch keine Spur. Nach dem Sprint um 13,7 Prozent seit Jahresbeginn warten viele Investoren noch auf weitere Unternehmenszahlen zum ersten Quartal ab. So schloss der DAX bei 12.016 Punkten und der EuroStoxx50 bei 3.450 Punkten. Ausreißer nach oben waren unter anderem der Index für kleine und mittelgroße Unternehmen Scale und der Maschinenbausektor. Die US-Indizes starteten derweil etwas leichter in den heutigen Handel.

Am Anleihemarkt bewegte sich derweil wenig. Die Rendite für langfristige deutsche Bundesanleihen stagnierte bei 0,06 Prozent. Die Edelmetalle stabilisierten sich heute auf dem Niveau von Freitag und die Ölpreisrally legte nach der starken Vorwoche eine Pause ein.

Carl-Zeiss Meditec überraschte die Marktteilnehmer mit starken Zahlen und der Anhebung des Margenausblicks. Citigroup und Goldman Sachs übertrafen im ersten Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer und trieben die Aktien im Bankensektor nach oben. Die Deutsche Lufthansa profitierte von einer Heraufstufung der Bonität. Daimler sieht sich mit einem neuen Abgasskandal konfrontiert. Die Aktie gibt daraufhin leicht nach. K+S stieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Steht nun eine nachhaltige Wende bevor? Juventus Turin schloss auf einem neuen Allzeithoch. Rocket Internet legte nach dem fulminanten Börsengang des afrikanischen Online-Händlers Jumia kräftig zu. Rocket Internet hält 20,6 Prozent an Jumia. ThyssenKrupp bekam durch positive Analystenkommentare Auftrieb. Am Freitag zählten die Telekomanbieter Freenet, Telefonica Deutschland und United Internet noch zu den größten Verlierern. Heute zeigten alle einen starken Rebound. Hoch im Kurs standen zudem erneut Maschinenbau-Aktien. So schraubte sich der Solactive Deutscher Maschinenbau Total Return Index heute rund 1,1 Prozent nach oben und schnitt damit deutlich besser als viele andere Aktienbarometer.

Morgen kommen IBM, Johnson & Johnson, L'Oreal und Netflix Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Zudem findet in Shanghai die Automobilmesse. Themenschwerpunkt ist einmal mehr das Elektroauto.

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA - Industrieproduktion, März

Widerstandsmarken: 12.200/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.640/11.730/11.840/12.000 Punkte

Der DAX pendelte im Tagesverlauf um die Marke von 12.000 Punkten und schloss knapp über der Marke. Solange diese Marke jedoch nicht signifikant überwunden ist muss mit Rücksetzern bis zur Unterkante der Range 11.840 Punkte gerechnet werden. Gelingt der Ausbruch besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.200 und im weiteren Verlauf bis 12.480 Punkte.

