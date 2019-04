Blackrock liefert heute seine Quartalszahlen. Der größte Vermögensverwalter der Welt (vor allem über ETFs) ist in der Regel der Kompass für die Märkte in der Tendenz und im Detail. Die Ausführungen des Chefs Larry Fink sind deshalb sehr genau zu beachten. Typisch: Die Aktie klettert seit Anfang Januar in kleinen aber nachhaltigen Schritten und ist damit eine wichtige Marke für die Gesamttendenz. Man muss nicht investiert sein, aber man kann. Auch hier: Gibt es einen Rücksetzer wie üblich lohnt sich ein näherer Blick.



