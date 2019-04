Der wichtigste deutsche Aktienindex setzt seine Erfolgsserie fort - im Fokus stehen jedoch die schlechten Quartalsergebnisse der Lufthansa.

Nachdem der Dax die 12.000-Punkte-Marke zurückerobert hat, startet der wichtigste deutsche Index am Dienstag noch deutlich fester in den Frühhandel. Zur Eröffnung notiert der Dax rund 0,5 Prozent im Plus bei 12.084 Zählern.

Der MDax startet am Dienstag mit 25.582 Zählern 0,5 Prozent höher, der Index der Technologiewerte TecDax kann sogar 1 Prozent zulegen. Lediglich der EuroStoxx 50 eröffnete nahezu unverändert.

Darüber, wie sich der Dax im Verlauf der verkürzten Osterwoche schlagen wird, sind sich die Experten allerdings uneinig. Die einen rechnen nicht mit spektakulären Auf- und Abwärts-Bewegungen, andere erwarten eine Osterrally.

"Das Umfeld für den Aktienmarkt ist günstig, denn die Risikobereitschaft nimmt mit der Fristverlängerung beim Brexit und positiven Signalen vonseiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China zu", sagte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Helaba.

Impulse erhoffen sich die Börsianer vom ZEW-Index, der am Vormittag veröffentlicht wird. Dabei ...

