Auf rund 120 Neuheiten kommen Geschäftsführer Frank Blase und sein Team, die auf der Hannover Messe vorgestellt wurden - vom intelligenten Gleitlager bis hin zur ersten Online-Plattform, die Anbieter und Anwender von kostengünstiger Robotik zusammenbringt: RBTX.

"In unserer Kerntechnologie wagen wir uns jedes Jahr in neue Bereiche vor", stellt Igus-Geschäftsführer Frank Blase heraus: 3D-Druck für Verschleißteile mit online kalkulierbarer Lebensdauer, Energieketten mit 1?000 Meter Verfahrweg oder schmierfreie Polymerkugellager mit 10-facher Laufzeit, das sind nur einige Beispiele.

Dass die Kölner mit ‚smart plastics' nicht schlecht fahren, spiegelt der Umsatz wider: 748 Mio. Euro stehen für 2018 in den Büchern ? 8,5 % mehr als in 2017. "Und wir wachsen auch im ersten Quartal 2019", so Frank Blase mit Blick auf die marktpolitischen Unsicherheiten: "Viele unsere Kunden sagen aber, dass es im Sommer eventuell etwas weniger werden könnte."

Start-up-Mentalität sorgt für den richtigen Speed

Doch das hält igus nicht davon ab,

