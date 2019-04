In der am Montag, 15. April, gegen 21.27 Uhr gesendeten Meldung muss es im letzten Satz richtig heißen: "Das Unternehmen veröffentlicht die Geschäftszahlen für das erste (NICHT: dritte) Quartal am 2. Mai 2019", obwohl Zalando selbst in seiner Adhoc-Mitteilung vom dritten Quartal gesprochen hat.

Der Fehler war auch in der an diesem Dienstag um 09.30 Uhr gesendeten Meldung "TOP DE/Zalando rechnet mit positivem bereinigten EBIT" enthalten.

Es folgt eine korrigierte Fassung.

Zalando rechnet mit positivem bereinigten EBIT

BERLIN (Dow Jones)--Der Online-Modehändler Zalando erwartet im ersten Quartal ein bereinigtes EBIT in Höhe eines einstelligen Millionenbetrags. Wie Zalando am späten Montag mitteilte, liege dies über den Markterwartungen, deren Median Zalando mit minus 10 Millionen Euro beziffert. Das Wachstum bei Umsatz und Bruttowarenvolumen liege im Rahmen der Markterwartungen. Dort liege der Median bei 15,2 bzw 23 Prozent. Die Ergebnisse entsprächen dem Jahresausblick des Unternehmens, teilte Zalando weiter mit.

Die Zahlen seien vorläufig und ungeprüft. Das Unternehmen veröffentlicht die Geschäftszahlen für das erste Quartal am 2. Mai 2019.

