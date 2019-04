Die Anlage soll vor allem nachhaltige synthetische Kohlenwasserstoffe liefern, um grüne, klimaneutrale Flugkraftstoffe zu produzieren.

Im Rahmen der Absichtserklärung haben sich die Konsortialpartner neben dem GP2J-Projekt auf eine gemeinsame Forschung verständigt. Sie beteiligen sich damit an dem vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ausgeschriebenen ‚Ideenwettbewerb Reallabore der Energiewende' und stellen einen Förderantrag zum Bau der industriellen Demonstrationsanlage. Die Experten wollen so in Erfahrung bringen, inwieweit sich die PtL-Technik wirtschaftlich und ökologisch optimieren lässt beziehungsweise wie die energiewirtschaftlichen Bedingungen sein müssten, damit derartige Konzepte tragfähig werden.

In einem ersten Schritt und nach einer sechsmonatigen Pre-Engineering-Phase kann im Einvernehmen der Partner bis etwa 2021/22 eine industrielle Power to Liquid-Anlage auf Basis der Fischer-Tropsch-Synthese ...

