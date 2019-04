Mit einem Kursanstieg von mehr als drei Prozent konnte die Wirecard-Aktie +2,46% am Dienstag-Vormittag erneut alle anderen Dax-Werte hinter sich lassen. Bis auf 117,90 Euro - der höchste Stand seit Ende März - kletterte das Papier, bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten. Schon am vergangenen Freitag und am Montag war die zuletzt zeitweise in Verruf geratene Aktie aufwärts geklettert. Das Plus summiert ...

