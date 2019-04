Nokia musste im Verlaufe des Montags an der Börse ordentlich Federn lassen: Bis zum Börsenschluss ging es mit dem Kurs der Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters um gut vier Prozent nach unten auf rund 5 Euro. Dabei hatte die britische Investmentbank Barclays erst am Donnerstag Nokia vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Man rechne mit Blick auf den neuen Mobilfunkstandard 5G vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit stärkeren Trends, so die Einschätzung. Damit ... (Achim Graf)

