Neue Aufsicht: Künftig werden sämtliche Aufsichtsaktivitäten in allen Sektoren des Finanzmarktes integriert von einer verantwortlichen Stelle - der FMA - gesteuert und durchgeführt. "Ab 1.1.2020 erhält das neue Management der FMA und OeNB den Auftrag klare Kosteneffizienz-Programme zu fahren. Erste Berechnungen zeigen, dass diese Reform bereits 2020 zehn Millionen Euro an Einsparungen bringen wird", so Finanzminister Hartwig Löger. Mit dem vorgelegten Gesetzespaket werden somit ab 1.1.2020 auch jene bankenaufsichtlichen Funktionen, die bisher noch von der OeNB wahrgenommen werden, an die FMA übertragen. Dazu werden nun rund 180 Mitarbeiter der OeNB an die FMA übertragen.

