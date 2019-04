Auf der Invest Stuttgart 2019 interviewte Finanztrends-Autor Bernd Heim einen der beiden Macher von www.finanzfluss.de, Thomas Kehl. Die Webseite unterhält einen YouTube-Kanal und einen Blog, die sich dem Thema finanzielle Bildung verschrieben haben. Was bedeutet das konkret? An welche Anleger richtet sich das Informationsangebot? Was erfahre ich in den Videos von finanzfluss.de? Wie werden mir die Inhalte vermittelt? Kann ich auch als kompletter Laie verstehen, worum es dabei geht?

