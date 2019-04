Fislisbach/Schinznach-Bad (ots) -



Anfangs April fand die Übergabe an den "ersten" Schweizer Audi

e-tron-Kunden statt. Als erster Vorbesteller hatte sich Caspar

Coppetti, Mitgründer der Schweizer Laufschuh-Firma On, seinen Audi

e-tron gesichert. In der AMAG Baden konnten er und sein On-Partner

Marc Maurer die Schlüssel für den vollelektrischen Audi in Empfang

nehmen.



Er war im Jahr 2017 der e-tron-Kunde der ersten Stunde: Caspar

Coppetti, Mitgründer der Schweizer Laufschuhmarke On, sicherste sich

den ersten Platz auf der Schweizer Reservierungsliste. Nun erfolgte

die Abholung anfangs April 2019. In der AMAG Baden übergaben Livio

Piatti, Head of Marketing Audi Schweiz, und Thomas Huser,

Geschäftsführer AMAG Baden, den Schlüssel zu seinem vollelektrischen

SUV der Vier Ringe an Caspar Coppetti. Auch sein On-Partner Marc

Maurer, COO des innovativen Schuhbrands, erhielt seinen ersten Audi

e-tron.



Caspar Coppetti freut sich: "Beim Joggen zählt das Wow-Gefühl des

Läufers und das gleiche gilt fürs Autofahren: Es soll Spass machen.

Und das macht es im e-tron definitiv! Ich konnte den e-tron bereits

im Februar testfahren. Das Auto gleitet im wahrsten Sinne des Wortes

über die Strassen. Es ist extrem ruhig - ohne Motorenlärm und

Emissionen so zu beschleunigen, ist eine ganz neue Erfahrung."



Der neue Audi e-tron verspricht Effizienz, Performance und ein

ruhiges Fahrerlebnis in einem. Zwei E-Maschinen treiben den E-SUV mit

einer Systemleistung von bis zu 300 kW und 664 Nm Drehmoment

kraftvoll und emissionsfrei an. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der

Audi e-tron in 5,7 Sekunden.



Foto 1: Caspar Coppetti (Mitte) nimmt seinen neuen Audi e-tron von

Thomas Huser (links), Geschäftsführer AMAG Baden, und Livio Piatti

(rechts), Head of Marketing Audi Schweiz, in Empfang.



Foto 2: Caspar Coppetti (links) und Marc Maurer (rechts) mit ihren

neuen Audi e-tron.



Weitere Informationen: www.audi.ch



