Das florierende Geschäft mit Privatkunden beschert der Bank of America einen Gewinnsprung. Die Erträge stagnieren hingegen bei 23 Milliarden Dollar.

Die Bank of America ist mit einem Rekordgewinn in das Jahr gestartet. Das Nettoergebnis legte im ersten Quartal um sechs Prozent auf 6,87 Milliarden Dollar zu, wie die nach JP Morgan zweitgrößte US-Bank am Dienstag mitteilte. ...

