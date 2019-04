Schutzgasverpackungen sind ein neuer Anwendungsbereich für gepresste Kartonschalen. Die Marktneuheit wurde ermöglicht durch eine Kombination von Stora Ensos Expertise in Sachen erneuerbare Materialien und der Schalenproduktionskompetenz von CC Pack. Die neue gasdichte Schale ist mit ihrem hohen Anteil an erneuerbaren Materialien sowie der attraktiven Haptik von Papier eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu Kunststoffschalen. Produziert werden die Schalen aus barrierebeschichtetem Trayforma by Stora Enso mit einer neuen Schalenpresstechnologie."Wir freuen uns, dass aus dieser Kooperation ...

