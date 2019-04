European Lithium (direct market) hatte den australischen Botschafter Brendon Hammer und Vertreter seines Büros in Kärnten zu Gast. CEO Dietrich Wanke stellte dem Botschafter das österreichisch / australische Lithiumprojekt in Wolfsberg (100%ige österreichische Tochtergesellschaft ECM Lithium AT) durch eine Firmenpräsentation vor, gefolgt von einer vor Ort Besichtigung des Bergwerkes auf der Weinebene. Anschließend seien "wesentliche Meilensteine zur erfolgreichen Projektentwicklung diskutiert" worden, u.a. der Fortgang des umfangreichen Untersuchungsaufwandes zur Erarbeitung der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS). Außerdem wurde die gegenseitige Unterstützung zur Entwicklung des Projektes diskutiert. Der italienische ...

