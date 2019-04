Siemens - neue Struktur soll für mehr Dynamik sorgen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Im laufenden Jahr hinkt die Aktie von Siemens dem DAX leicht hinterher. Das soll sich nun ändern. Seit dem 1. April haben die Münchener eine neue Struktur. So umfasst Siemens künftig drei operative Unternehmen und drei Firmen, an denen Siemens eine strategische Beteiligung hält. Durch die stärkere Selbstständigkeit, sollen die Töchter mehr unternehmerische Freiheit erhalten, flexibler agieren und Wachstumschancen nutzen können. "Weniger Steuerung durch die Zentrale und mehr Freiheit für die Geschäfte machen uns stärker und flexibler", sagte Jo Kaeser bei der Vorstellung der Strategie 2020+ im vergangenen Sommer. Am 8. Mai wird Konzern-Chef Jo Kaeser weitere Details dazu liefern.

Zu den operativen Bereichen zählen künftig "Gas and Power", "Smart Infrastructure" und "Digital Industries". Der Bereich "Gas and Power" umfasst die Kraftwerkssparte, Systeme für die Übertragung und Verteilung von Strom sowie Lösungen für Upstream-, Midstream- und Downstream-Aktivitäten. Kern des Bereichs "Smart Infrastructure" wird die einstige Gebäudetechnik sein und die Digital-Sparte fokussiert sich auf Internet of things und soll Industriekunden helfen, Daten aus den eigenen Fabriken schneller auszuwerten und die Digitalisierung der Produktion zu optimieren. Bei Siemens Gamesa sind die erneuerbare Energien rund um Windkraftanlagen gebündelt, Siemens Healthineers zählt zu den weltweit größten Medizintechnikunternehmen und Siemens Mobility repräsentiert die Zugsparte.

Bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 verbuchte Siemens ein Umsatzplus von zwei Prozent und ein Auftragsplus von 13 Prozent. Der Gewinn hat sich zwar nahezu halbiert. Der Gewinn im Vorjahresquartal war jedoch in erster durch den Osram-Anteilsverkauf und geringere Steueraufwendungen geprägt. Für das laufende Jahr rechnet Käser mit einem leichten Umsatzzuwachs und einem deutlichen Gewinnplus. Dabei soll der Sektor "Power and Gas" die EBITDA-Marge mittelfristig von 9 auf 8 bis 12 Prozent, "Smart Infrastructure" von 11 auf 10 bis 15 Prozent sowie "Digital Industries" von 16 auf 17 bis 23 Prozent steigern. Die Aktien von Siemens Gamesa und Siemens Healthineers zeigten zuletzt eine solide Performance. Die meisten Bereiche sind den jüngsten Zahlen zufolge somit auf einem guten Weg die Ziele zu erreichen. Dennoch hat Kaeser noch einige Baustellen. So leidet "Power and Gas" an einem schwachen Neuanlagengeschäft und die geplante Fusion der Bahnsparte mit Alstom ist kürzlich gescheitert.

Bewertung und Aktienrückkauf stützen

Nach Angaben von Thomson Reuters stuft ein Großteil der Analysten die Aktie von Siemens als haltens- oder gar kaufenswert ein. Die global starke Marktposition, die finanzielle Stärke und solide Auftragslage stimmt die Marktexperten mittelfristig optimistisch. Mit einem KGV von 13,9 und einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent ist das Papier zudem günstiger bewertet als der Sektordurchschnitt. Im November verkündete der Konzern zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro. Trotz der aktuell guten Vorzeichen und positiven Einschätzungen ist die Siemens-Aktie nicht frei von Risiken. Sollte die weltweite Konjunktur ins Stottern kommen oder die globalen Aktienmärkte unter Druck geraten, könnte auch das Siemens-Papier Federn lassen.

Charttechnischer Ausblick: Siemens



Widerstandsmarken: 104,90/110/120,40 EUR

Unterstützungsmarken: 91,50/100 EUR

Die Aktie von Siemens pendelte seit Oktober um die Marke von EUR 100. In den zurückliegenden Tagen zog das Papier jedoch deutlich aufwärts und stößt an die Widerstandsmarke von EUR 104,90. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 110 und im weiteren Verlauf bis EUR 120,40. Unterstützung findet die Siemens-Aktie derzeit bei EUR 100. Kippt der Index unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis EUR 91,50.

Siemens in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2018 - 16.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2014 - 16.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

