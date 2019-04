++ ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich im April, Details dennoch beunruhigend ++ DE30 auf höchstem Kursstand seit Oktober 2018 ++ Zalando führend unter europäischen Einzelhändlern ++Die europäischen Aktienmärkte profitieren von der positiven Stimmung, die während der asiatischen Handelszeiten zu beobachten war. In ganz Europa sind daher ebenfalls Gewinne zu erkennen. Der STOXX Europe 600 steigt den fünften Handelstag in Folge, was durch die Unternehmensgewinne begünstigt wird. Die Banken outperformen dank der positiven Einigung, die UniCredit (UCG.IT / ISIN: IT0005239360) mit den USA erzielte. Des Weiteren entwickelten sich die Einzelhändler aufgrund der soliden Quartalsergebnisse von Zalando (ZAL.DE / WKN: ZAL111) überdurchschnittlich. DE30: TECHNISCHE ANALYSEDer DE30 konnte das 61,8% Fibo-Niveau der Abwärtsbewegung aus der zweiten Jahreshälfte 2018 überschreiten. ...

