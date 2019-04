IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data unterzeichnet Datenhosting-Abkommen mit Link Global

Carl Data unterzeichnet Datenhosting-Abkommen mit Link Global

Vancouver (British Columbia), 15. April 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Link Global Technologies Inc. (Link) am 12. April 2019 ein Server-Housing-Abkommen (das Abkommen) mit der 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Carl Data, Astra Smart Systems Corp. (Astra), hinsichtlich der Nutzung des Datenzentrums von Astra (das Datenzentrum) in Trail (British Columbia) unterzeichnet hat. Das Abkommen sieht vor, dass Astra Räumlichkeiten und Strom für die Einrichtung und den Betrieb der Serverausrüstung von Link bereitstellt, um die Blockchain-Währung Bitcoin (Bitcoin) während einer Laufzeit von einem Jahr mit der Option auf drei weitere Verlängerungen zu je sechs Monaten zu schürfen. Die im Abkommen vereinbarte Miete kann in Abhängigkeit der Nutzung der Einrichtungen durch Link zwischen 53.700 und 65.780 kanadischen Dollar pro Monat betragen. Auch in Zukunft wird es für Carl Data eine Gewinnbeteiligungsmöglichkeit geben.

Dieses Server-Housing-Abkommen trägt dazu bei, unser Astra-Datenzentrum nahe an seine Kapazität zu bringen, sagte Greg Johnston, CEO und President von Carl Data. Mögliche Einnahmen aus dem Vertrag werden die Erweiterung des Datenzentrums um weitere ergänzende Dienstleistungen unterstützen und dem Unternehmen wiederum einen zusätzlichen Cashflow bescheren.

Die auf Blockchain basierende Mining-Infrastruktur von Link wird gemeinsam mit bestehenden Experten entwickelt, um überlegene Kryptowährungs-Infrastrukturen bereitzustellen. Diese verfügen über umfassendes Know-how und Erfahrung, um Kunden dabei zu unterstützen, die Implementierung von Blockchain-Technologien besser zu verstehen. Dieses Abkommen ermöglicht es Link, seine auf Blockchain basierende Infrastruktur weiter auszubauen und gleichzeitig weitere umsatzgenerierende Möglichkeiten für Carl Data zu eröffnen. Carl Data prüft durch Astra weitere Möglichkeiten, die Betriebe beider Unternehmen zu erweitern.

Wir freuen uns, Carl Data als Partner zu haben, um ein kontinuierliches Wachstum in puncto Umsatz und technische Fähigkeiten zu erzielen, sagte Stephen Jenkins, CEO von Link.

Carl Data hat Verständnis dafür, dass die Wirtschaftlichkeit des Bitcoin-Mining von Zeit zu Zeit, in Abhängigkeit des Marktpreises von Bitcoin und der beim täglichen Verkauf von Bitcoin nach anwendbaren Transaktionsgebühren erhaltenen Gelder, möglicherweise nicht profitabel ist, jedoch in Zukunft wie in früheren Zeiten profitabel werden kann. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen Link einen Anreiz, den Aufbau und die Aufnahme des Betriebs im Datenzentrum zu übernehmen. Das Unternehmen bietet an, jene Anzahl an Stammaktien von Carl Data (die Aktien) an Link zu emittieren, die, multipliziert mit dem aktuellen Marktpreis der Aktien, dem Einnahmenausfall, sofern anwendbar, in Zusammenhang mit den Kosten entspricht, die Link gemäß dem Abkommen an Astra bezahlt hat (der Ausfall). Diese Aktien können von Zeit zu Zeit auf Wunsch von Link emittiert werden. Dieser Anreiz kann von Carl Data unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Über Link Global Technologies

Link Global Technologies Inc. ist ein diversifiziertes Kryptowährungs- und Blockchain-Plattformunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Möglichkeiten in diesem Sektor gerichtet ist: Schürfen öffentlicher Blockchains und Anwendung zugelassener Blockchain-Technologie über Lieferketten. Sein Mining as a Service ermöglicht die weltweite Durchführung von Bitcoin-Mining im Auftrag Dritter. Angesichts seines umfassenden Know-hows und seiner langjährigen Erfahrung entwickelt es eine überlegene Kryptowährungs-Mining-Infrastruktur und hilft seinen Kunden dabei zu verstehen, wie sie Blockchain-Technologien am besten in ihren Mining-Betrieben einsetzen können. Weitere Informationen finden Sie unter http://linkglobal.io/.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

