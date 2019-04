Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg (ISIN: DE0005570808) will für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro ausschütten. Dies entspricht einer Anhebung von 3,1 Prozent gegenüber der Dividende im Vorjahr (0,32 Euro). Die Hauptversammlung findet am 27. Juni 2019 statt. Es ist die zehnte jährliche Erhöhung der Dividende in Folge. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite auf ...

