Das Gemeinschaftsunternehmen soll von Basel aus operieren; es wird über Produktionsstätten in Dänemark und der Schweiz verfügen.

Das zu gründende Unternehmen wird - so die gemeinsame Pressemitteilung der beiden Anteilseigner - der weltweit erste CDMO-Anbieter sein, der eine vollständige Lieferkette zur Produktion von Bakterienstämmen für therapeutische Zwecke anbietet. Es geht dabei vor allem um Mikrobiom-Therapien. Während Chr. Hansen ein umfangreiches Know-how in der Entwicklung, im Upscaling und in der Produktion von Bakterienstämmen einbringt, besteht Lonzas Beitrag aus den Kompetenzen in der pharmazeutischen Auftragsherstellung und in der Technik für die Formulierung und Verabreichung der Wirkstoffe, darunter die Entrinsic-Kapseln der Lonza-Tochter Capsugel.

Darüber hinaus wird das Gemeinschaftsunternehmen über Kompetenzen in der Handhabung, Charakterisierung, Formulierung, Herstellung und Verkapselung von anaeroben Bakterien verfügen. Dank dieser Kompetenzen unter einem Dach und einem nahtlosen Austausch zwischen Wirkstoff- und Arzneimittelaktivitäten sollen sich die Entwicklungszeiten verkürzen und die Chancen erhöhen, es beim ersten Anlauf richtig zu machen ("Right First Time").

Marktentwicklung lebende biotherapeutische Wirkstoffe

Das Gemeinschaftsunternehmen zielt auf die aufstrebende Forschungsindustrie von LBP für den präklinischen und klinischen Bereich ab. Weiteres beträchtliches ...

