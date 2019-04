Die großen US-Indizes traten gestern auf der Stelle. Für den Dow Jones ging es knapp 0,1 Prozent abwärts. Für den S&P 500 genauso. Und der Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert mit einem Plus von 0,01 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Netflix, Disney, Snap, Twitter und Matchgroup. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.