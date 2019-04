Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will gesetzlich Versicherten ermöglichen, die Krankenkasse bundesweit auswählen zu können. Versicherungen und die SPD sind dagegen. Versicherte würden davon durchaus profitieren.

Mit seinem Gesetzentwurf hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuletzt die Krankenkassen überrascht. Er will nicht nur den finanziellen Ausgleich zwischen den Kassen verändern, damit sich kranke und ältere Versicherte für sie lohnen. Der konfliktfreudige Minister hat unter anderem auch angekündigt, dass die gut 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten ihre Kasse künftig freier werden wählen können.

Seine Kernforderung im Entwurf des "Faire-Kassenwahl-Gesetzes": Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), die mehr als ein Drittel der gesetzlich Versicherten vereinen, sollen nicht länger nur Menschen in bestimmten Regionen versichern. Die zum Teil besonders günstigen Kassen sollen bundesweit zugänglich sein. Das betrifft etwa 40 der heute 109 Kassen. Nur wenige Betriebskrankenkassen, die an ein Unternehmen angeschlossen sind, sollen weiter "geschlossen" bleiben.

Unter den Ortskrankenkassen, die geöffnet werden sollen, ist die günstigste derzeit die AOK Sachsen-Anhalt mit einem Beitrag von 14,9 Prozent des Lohns. Die AOK Plus in Sachsen und Thüringen verlangt 15,2 Prozent. Der durchschnittliche Satz aller 109 Kassen in Deutschland liegt bei 15,5 Prozent. Die AOK Hamburg Rheinland und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...