Backbone-Netze und Rechenzentren nutzen in zunehmendem Maße 100G-Ethernet, um den prognostizierten Anforderungen an den Datenverkehr für Dienste, wie zum Beispiel 5G, gerecht zu werden. Auch die Implementierung von 400G-Ethernet wird in Betracht gezogen. Der Funktionsumfang der in diesen Netzen genutzten optischen Module umfasst NRZ/PAM4-Signalisierung, Mehrkanalbetrieb und unterschiedliche Wellenlängen.

Durch Unterstützung eines echten Mehrkanalbetriebs, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...