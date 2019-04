Eine deutsche Marken-Ikone macht in letzter Zeit auch an der Börse von sich reden: Varta -0,99%. Anders als viele andere große Namen der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist der Batterie-Konzern nicht dem Fortschritt zum Opfer gefallen. Im Gegenteil: Nach einigen Umstrukturierungen hat sich das Unternehmern als Hersteller von Mikrobatterien und Energiespeichern in aussichtsreichen Wachstumsmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...