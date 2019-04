Bern (ots) -



Der Radiosender «RedLine Radio» hat mit der SRG eine Vereinbarung

zur Übernahme der Radionachrichten von RTS abgeschlossen. Für die SRG

ist dies eine weitere Kooperation im Rahmen der im Oktober 2017 von

Gilles Marchand angekündigten verstärkten Zusammenarbeit mit privaten

Medienhäusern.



Ab Anfang Mai wird der Radiosender «RedLine Radio» aus Lausanne

die Radionachrichtensendungen von RTS zeitgleich und in ungekürzter

Form übernehmen.



«RedLine Radio» ist eine gemeinnützige Organisation und Mitglied

des Schweizer Verbandes Digitalradios. Auf dem Sender werden über

1'300 Titel ohne Werbung gespielt und jeden Abend durch eine

individuelle Sendung ergänzt. «Red Line Radio» ist via DAB+ über die

Antenne Lausanne, über verschiedene Apps, insbesondere «Swiss

Internet Radios» und über das Internet via www.redlineradio.ch

empfangbar.



Die SRG freut sich über diese neue Kooperation, die die

Zusammenarbeit mit den Schweizer Privatmedien weiter stärkt.



