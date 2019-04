Die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs gilt als Sensation. Möglich wurde es dank der Hightech-Teleskope einer Spezialfirma aus dem Ruhrgebiet. Die liefert auch schon mal bis zum Südpol.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass Astrophysiker Schlagzeilen machen. Doch das Foto, das ein internationales Forscherteam vergangene Woche der Presse präsentierte, schaffte es sogar auf die Titelseite der New York Times. Das Bild zeigt einen hellen Ring aus Licht, in seiner Mitte: Ein dunkler Fleck. Es ist das erste Portrait eines Schwarzen Lochs - ein Meilenstein der Astronomie.Viel ist inzwischen darüber geschrieben worden, mit welchem Aufwand die 200 Forscher das Foto schossen, das ihnen womöglich den Nobelpreis einbringen wird. Wenig bekannt ist dagegen, dass ein Unternehmen aus Duisburg maßgeblichen Anteil an der Forschungssensation hat. Denn es hat fünf der acht Teleskope entwickelt und gebaut, mit denen die Aufnahme vom Schwarzen Loch entstanden ist.

Im Büro von Peter Fasel liegt das Foto, das um die Welt ging, ausgedruckt auf dem Konferenztisch. Der Ingenieur ist Geschäftsführer von Vertex Antennentechnik - einem Spezialhersteller von Radioteleskopen und Tochterunternehmen des US-Luftfahrtkonzerns General Dynamics. Zusammen mit Strategiechef Konrad Pausch beugt sich Fasel über das Foto und wirkt selbst noch fasziniert, wie gut es gelungen ist. "Kaum zu glaub", sagt er, "dass so eine Auflösung möglich ist."

Die Radioteleskope, die Vertex in Duisburg entwickelt, werden auf 5.000-Meter-Bergen in Lateinamerika aufgebaut, auf Eisschilden in Grönland oder in der Antarktis. Sie sehen aus wie überdimensionale Satellitenschüsseln, manche so groß wie ein Fußballtor, andere wie ein ganzes Fußballfeld. Astronomen lauschen mit ihnen nach Funkwellen aus dem All. Die Strahlung, für das menschliche Auge unsichtbar, hilft den Wissenschaftlern, ferne Galaxien zu erkunden und die am weitesten entfernten Objekte im Universum zu entdecken, deren Licht mehr als 13 Milliarden Jahre bis zu uns unterwegs ist.

Um solche entlegenen Objekte abzulichten, benötigen Forscher hochpräzise Antennen. Vertex in Duisburg ist eines von höchstens einer handvoll Unternehmen, die solche Geräte bauen. Früh haben sich die Duisburger auf das Geschäft mit Teleskopen für die Weltraumforschung spezialisiert - das Feld für kleine, preiswertere Antennen etwa für die Übertragung von Satellitenfernsehen überlassen sie weitestgehend anderen. Ein einziger Auftrag kann auch mal 100 Millionen Euro wert sein - und dem 70-köpfigen Team einige Jahre Arbeit verschaffen. "Es ist ein kontinuierliches Geschäft", sagt Pausch.

Die Kunden sind Universitäten, Forschungsinstitute, Raumfahrtbehörden oder Satellitenbetreiber. Für die Europäische Weltraumorganisation Esa hat Vertex drei Teleskope gebaut, mit denen die Esa-Forscher Kontakt zu ihren Raumsonden am Merkur oder Mars halten. Im Auftrag des Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie fertigten die Duisburger das Radioteleskop Effelsberg in der Eifel, eine Riesenschüssel ...

