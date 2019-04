Viele denken: Deutsche Fernsehsender können es nicht mehr mit Netflix, Amazon Prime und Disney+ aufnehmen. Das stimmt nicht. Das Problem ist nicht der Inhalt, es ist die Form der Darreichung. Wir brauchen einen Wandel.

GoT läuft wieder! Mit dem Start der letzten Staffel von Game Of Thrones ist ein Raunen um den Globus gegangen. Weltweit sprechen die Fans darüber, welche Helden noch sterben werden, wer am Ende auf dem Thron sitzen wird und ob es besser für die Nerven ist, sich jede Woche die aktuelle Folge reinzuziehen oder lieber abzuwarten und die ganze Staffel am Stück mit Freunden bingezuwatchen. (Letzteres unterliegt während der Wartezeit natürlich einem dramatisch hohen Spoiler-Risiko.)

Eine globale Vorfreude. An so etwas hat das deutsche Fernsehen höchstens noch bei der Übertragung der Fußballweltmeisterschaften teil. Und nu?

Früher, da war mehr Wetten, dass…?, ich weiß, aber dem nachzutrauern, dafür besteht wirklich kein Grund. Einer Wird Gewinnen, Knoff-hoff-Show, Dalli Dalli, die Live-Übertragungen von der Internationalen Funkausstellung mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Die Wicherts von nebenan, Die Schwarzwaldklinik, all das hatte seine Zeit. Die Fernsehwelt hat sich weitergedreht.

Und das Gute ist: Das deutsche Fernsehen hatte daran einen großen Anteil. Die aus meiner Sicht glückliche Kombination aus öffentlich-rechtlichem und privat finanziertem Programm hat dazu geführt, dass die beitragsfinanzierten Programme von der emotionalen, unterhaltsamen Machart der privaten Anbieter gelernt haben und die privaten wiederum von den menschenfreundlichen Fairness-Standards der Öffis.

Gucken Sie sich mal zum Vergleich das Programm unserer europäischen Nachbarn an, von der kunterbunten Billigberieselung im Süden des Kontinents bis zur gähnenden Langeweile im Norden. Da können wir hier echt froh sein.

Warum aber sind wir es nicht? Warum bezahlen viele gerne die rund 20 Euro monatlich für Netflix und Amazon Prime Video, schimpfen aber (wie auch Kollegen in der WirtschaftsWoche) über die "Zwangsgebühr" von 17,50 Euro für ARD, ZDF und Deutschlandfunk mit ihren dutzenden Fernseh- und Radiosendern?Antwort: Weil viele es mittlerweile gewohnt sind, ihr Programm selber zusammenzustellen. Sie fühlen sich bevormundet von einer Programmplanung in den Sendezentren in Mainz, Köln, München oder Hamburg, die liebevoll und akribisch für ihre Zuschauer entscheidet, wann sie was gucken können.Und so meckern die Leute: Die einen wollen nicht für Sendungen mit Volksmusik zahlen oder empören ...

Den vollständigen Artikel lesen ...