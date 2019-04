Nach einer vergleichsweise bescheidenen Entwicklung in den ersten zwei Monaten dieses Jahres zeigt sich das Geschäftsklima in der deutschen Druck- und Medienindustrie im März 2019 wieder positiver. Der vom Bundesverband Druck und Medien (BVDM) berechnete Geschäftsklimaindex ist gegenüber dem Vormonatsstand um 2,5 Prozent auf 101,1 Zähler gestiegen.Gegenüber dem Vorjahresstand entwickelte sich der Geschäftsklimaindex laut BVDM jedoch mit -1,2 Prozent weiterhin negativ. Die bereits im Februar leicht nachlassende Dynamik des Abschwungs setzte sich also spürbar fort. Die vom Ifo Institut befragten ...

