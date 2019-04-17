BARCLAYS HEBT TELE COLUMBUS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 2,70 EURBERENBERG HEBT BRENNTAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 60 (57) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 70 (69) EUR - 'UNDERWEIGHT' BERNSTEIN STARTET KERING MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 545 EURBERNSTEIN STARTET LVMH MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 345 EURCITIGROUP STARTET SAINT-GOBAIN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 38 EURDZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR DIAGEO AUF 3500 (3300) PENCE - 'KAUFEN'RBC HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 105 (98) CHF - 'SECTOR PERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...